Наявність ядерної зброї не гарантує РФ перемоги у війні, - глава МЗС Фінляндії

Наявність у Росії ядерної зброї не означає, що вона виграє війну в Україні. Ядерні країни раніше вже зазнавали поразки у війнах.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську правду ".

"Так, Росія – ядерна держава. Але якщо подивитися в минуле, там було багато війн, у яких брали участь ядерні держави – і ці ядерні держави не виходили з них переможцями. Досить згадати ту ж В'єтнамську війну. Ядерна держава не завжди каже останнє слово у конфлікті", - заявив Хаавісто.

За його словами, війна в Україні – це особлива ситуація, в якій Захід, включаючи кілька ядерних держав, виступає проти Росії.

"Поки що ядерна зброя існує – ядерна ескалація можлива. Звичайно, при цьому держави мають свої ядерні доктрини і утримуються від використання ядерних потужностей та загроз ядерною зброєю, але ми не можемо виключити також і ядерну війну. І це одне з важливих завдань людства – намагатися уникнути ядерної ескалації, адже в ядерній війні переможців не буде", - наголосив глава МЗС Фінляндії.