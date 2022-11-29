Наличие ядерного оружия не гарантирует РФ победы в войне, - глава МИД Финляндии

Наличие у России ядерного оружия не означает, что она выиграет войну в Украине. Ядерные страны раньше уже терпели поражение в войнах.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Украинскую правду ".

"Да, Россия – ядерное государство. Но если посмотреть в прошлое, там было много войн, в которых участвовали ядерные государства – и эти ядерные государства не выходили из них победителями. Достаточно вспомнить ту же Вьетнамскую войну. Ядерное государство не всегда говорит последнее слово в конфликте", - заявил Хаависто.

По его словам, война в Украине – это особая ситуация, в которой Запад, включая несколько ядерных государств, выступает против России.

"Пока ядерное оружие существует – ядерная эскалация возможна. Конечно, при этом государства имеют свои ядерные доктрины и воздерживаются от использования ядерных мощностей и угроз ядерным оружием, но мы не можем исключить также и ядерную войну. И это одна из важных задач человечества – пытаться избежать ядерной эскалации, ведь в ядерной войне победителей не будет", - подчеркнул глава МИД Финляндии.