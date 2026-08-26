Навроцький надіслав листа Зеленському: у Варшаві розкрили його зміст

Про що написав Навроцький

Зміст листа розкрив керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач. За його словами, Навроцький побажав Україні перемоги у війні проти Росії, проте водночас наголосив на наявності між країнами низки напружених питань, які Варшава хотіла б поступово врегулювати.

Йдеться, зокрема, про історичну тематику, яка залишається одним із спірних питань у відносинах України та Польщі. Польська сторона вважає її важливою основою подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Варшава наголосила на історії

Пшидач наголосив, що Польща зацікавлена у добросусідських відносинах з Україною. При цьому він наголосив на необхідності їх побудови на певних фундаментальних принципах.

"Найважливіше те, що Польща зацікавлена у добросусідських відносинах. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних принципах, і одним із таких принципів є, зокрема, історична правда", - сказав Пшидач.

Таким чином, у вітальному листі Навроцький не обмежився побажаннями Україні перемоги та торкнувся існуючих між Києвом та Варшавою розбіжностей.

Раніше Зеленський публікував вітання від іноземних політиків з нагоди Дня незалежності України. Зокрема серед них було звернення прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Листи від Навроцького серед опублікованих вітань не було.