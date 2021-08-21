Наводнения в Турции: число жертв превысило 80

Уже известно о 81 погибшем в результате наводнения. Среди них 70 в провинции Кастамону, 10 в Синопе, 1 в Бартине.

Еще 16 человек считаются пропавшими. Их поиски продолжаются.

К поискам задействованы 10,6 тысячи спасателей, 12 вертолетов, дроны и один БПЛА, почти 1317 служебных машин, 1317 единицы строительной техники, более десятка лодок и корвет.

Из-за непогоды из региона эвакуировали 4,6 тысячи человек.