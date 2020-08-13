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Наводнение в КНДР могло повредить ядерный объект

Четверг 13 августа 2020 09:21
Наводнение в КНДР могло повредить ядерный объект
Фото: наводнение (twitter.com PD)
Автор: Андрей Козловский

Вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы

Недавнее наводнение в Северной Корее, возможно, повредило насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене. Об этом свидетельствуют снимки сделаны из спутника 6 августа.

Об этом сообщает американский сайт 38 North, занимающийся проблемами КНДР.

Проанализировав спутниковые снимки, эксперты заявили, что вода "достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы" на ядерном комплексе.

"Снимки от 6 августа, по сравнению с изображениями от 22 июля, показывают резкое повышение уровня воды в реке Кулен, которая протекает рядом с комплексом Йонбен", - отмечают эксперты.

Также они отмечают, что пятимегаваттный реактор, который, как полагают, используется для производства оружейного плутония, по-видимому, уже некоторое время не работает, а экспериментальный легководный реактор еще не запущен, но повторение подобного наводнения потребует остановки реактора.

Наводнение в КНДР могло повредить ядерный объект

Фото: подтопление главного ядерного объекта (38north.org)

Напомним, на Корейский полуостров обрушились продолжительные дожди, вызвавшие наводнения и оползни, которые привели к разрушениям и гибели людей как в Северной, так и в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек, еще 8 считаются пропавшими без вести.

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