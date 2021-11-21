UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Наводнение в Индии: 15 погибших, более 100 человек пропали без вести

Автор: Анна Полисученко

Жертвами наводнения на юге Индии стали по меньшей мере 15 человек. Еще более ста считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Наводнения обрушились на четыре штата - Читтур, Кадапа, Курнул и Анантапур.

Причиной наводнения стали сильные ливни.

В наиболее пострадавших районах развернуты группы Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Паводки также негативно сказались на железнодорожном и дорожном движении во многих районах Андхра-Прадеш.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия