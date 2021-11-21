Наводнение в Индии: 15 погибших, более 100 человек пропали без вести

Жертвами наводнения на юге Индии стали по меньшей мере 15 человек. Еще более ста считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Наводнения обрушились на четыре штата - Читтур, Кадапа, Курнул и Анантапур.
Причиной наводнения стали сильные ливни.
В наиболее пострадавших районах развернуты группы Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Паводки также негативно сказались на железнодорожном и дорожном движении во многих районах Андхра-Прадеш.