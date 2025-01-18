Наводили удари по Києву та Харківській області. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

Правоохоронці встановили, що керівником ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства "Київський метрополітен".

За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки.

Завербованого агента перевели у "режим очікування" і "розконсервували" його після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.

Він одразу отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак рашистів.

Як виявилось, до роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих:

харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на "Укрзалізниці",

водія міжнародних автоперевезень.

Завданням дезертира було відстежувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія - під виглядом робочих поїздок - зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

Крім того, встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта.

Керівник агентурної групи отримував від поплічників "потрібні" геолокації, узагальнював їх та передавав "звіти" своєму російському куратору.

За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами.

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури та затримали її резидента у Києві. Одночасно у Харкові було затримано агента-дезертира.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на РФ. Також виявлено вогнепальну зброю, яку передано на експертизу.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку про підозру відповідно до вчинених злочинів.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу затриманим та повідомлення про підозру третьому учаснику групи – водію міжнародних рейсів, який переховується за кордоном.

Зловмисникам загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.