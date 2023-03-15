Наводила ракети на пункти видачі гуманітарки. Жительку Харкова засудили до 15 років тюрми

"За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона також передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі.

"Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів. Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх "результатів" та коригування повторних ударів", - додали в СБУ.

Жінка передавала інформацію через двох бойовиків, одного з яких вже ліквідували на східному напрямку України. Суд визнав жінку винною у державній зраді та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.