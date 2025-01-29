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Навіть завод закриють: Audi знімає з виробництва електричний кросовер Q8 E-Tron

Середа 29 січня 2025 13:59
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Навіть завод закриють: Audi знімає з виробництва електричний кросовер Q8 E-Tron Фото: Audi знімає з виробництва електричний кросовер Q8 E-Tron (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Наступного місяця Audi припинить виробництво електричного кросовера Q8 e-tron на своєму заводі в Брюсселі. Після цього завод буде закрито, в результаті чого близько 3 тисяч людей втратять роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед названих причин припинення виробництва повнорозмірного електричного кросовера – суттєве скорочення попиту та моральна застарілість моделі.

Працівники та керівництво нещодавно погодили "соціальний план", який влаштував обидві сторони. Німецький автовиробник не вдавався в подробиці, але зазначив, що на додаток до добровільних бонусів компанії, про які вже було оголошено, соціальний план включає багато інших заходів підтримки, які відкриті для всіх співробітників.

"Я дуже радий, що, незважаючи на важкі переговори, ми змогли досягти справедливого врегулювання для співробітників. Врешті-решт усі зосередилися на головному та поставили працівників у центр своїх дій", - заявив генеральний директор Audi Brussels Томас Богус.

Навіть завод закриють: Audi знімає з виробництва електричний кросовер Q8 E-Tron

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Audi Брюссель Автомобільний ринок
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