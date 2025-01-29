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Даже завод закроют: Audi снимает с производства электрический кроссовер Q8 E-Tron

Среда 29 января 2025 13:59
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Даже завод закроют: Audi снимает с производства электрический кроссовер Q8 E-Tron Фото: Audi снимает с производства электрический кроссовер Q8 E-Tron (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

В следующем месяце Audi прекратит производство электрического кроссовера Q8 e-tron на своем заводе в Брюсселе. После этого завод будет закрыт, в результате чего около 3 тысяч человек потеряют работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди названных причин прекращения производства полноразмерного электрического кроссовера - существенное сокращение спроса и моральная устарелость модели.

Работники и руководство недавно согласовали "социальный план", который устроил обе стороны. Немецкий автопроизводитель не вдавался в подробности, но отметил, что в дополнение к добровольным бонусам компании, о которых уже было объявлено, социальный план включает много других мер поддержки, которые открыты для всех сотрудников.

"Я очень рад, что, несмотря на трудные переговоры, мы смогли достичь справедливого урегулирования для сотрудников. В конце концов все сосредоточились на главном и поставили работников в центр своих действий", - заявил генеральный директор Audi Brussels Томас Богус.

Даже завод закроют: Audi снимает с производства электрический кроссовер Q8 E-Tron

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Audi Брюссель Автомобильный рынок
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