Навіть після повістки: є чотири поважні причини не з'явитися в ТЦК

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Повістка - це офіційний виклик військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Передусім вона вручається для уточнення облікових даних. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.

Зазначимо, що повістки бувають різних видів, зокрема вони вручаються для:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів "Оберіг";

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Чотири причини, за яких можна не йти до ТЦК

Втім, є і поважні причини, з яких можна не прийти в ТЦК та СП після вручення повістки, а саме:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Що робити далі?

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 7 календарних днів.

При цьому причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

У інших випадках - відповідальність

Варто зауважити, що в іншому випадку за ігнорування виклику до ТЦК та СП за повісткою, особі загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Так, якщо громадянин не з'явився на виклик, керівник ТЦК або просить поліцію доставити порушника до військкомату, або надсилає йому рекомендованого листа поштою з вимогою прибути самостійно.

Важливо. За неявку за повісткою на уточнення, оновлення даних або ж на ВЛК особа може отримати покарання у вигляді штрафу. І нещодавно суми для ухилянтів значно підвищили. Зокрема, за невчасне оновлення облікових даних та за відмову від повістки або неявку за нею до ТЦК можна отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час. 'Для юридичних осіб сума є ще більшою.