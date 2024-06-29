Навіть після підвищення тарифу на світло його розмір не покриває вартість виробництва, - ICC Ukraine

Він пояснив, що фінансування тарифу на електроенергію для населення покладене на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Однак під час війни "Енергоатом" втратив майже половину своїх потужностей через окупацію Запорізької АЕС, а "Укрегідроенерго" втратила значну кількість генерації внаслідок обстрілів енергетики.

"Чисто з фінансової точки зору ні одному, ні іншому, вже не було чим покривати ці витрати. Внаслідок цього утворився цілий ланцюг боргів на ринку електроенергії, який вже добіг близько 100 млрд грн", - сказав Трохимець.

Експерт додав, що найбільшим боржником є "Енергоатом" і він формує борги перед іншими енергетичними компаніями, які, своєю чергою, також починають накопичувати борги.

"Більше того, навіть сьогоднішня ціна не покриває вартість виробництва та транспортування до кінцевого споживача. Але як мінімум ця фінансова діра стає менше і вже менше вона генерує боргів", - наголосив Трохимець.

Він додав, що рано чи пізно треба перейти на ринкове ціноутворення, а люди, які не матимуть змогу платити ринковий тариф - повинні отримувати допомогу від держави.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.