Навіть не ховаються. В Маріуполі помітили найбільше пересування росіян за останні місяці

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Фіксуємо велике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрям Бердянська", - розповів він.
Зокрема, за даними Андрющенка, зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неділі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ.
"Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу “Рапіра”, паливозаправники та автобуси з поки живою силою. Найбільше відкрите переміщення за останні місяці з початку літа", - додав радник мера.
Ситуація у Маріуполі
Тимчасово окупований РФ Маріуполь Донецької області був захоплений російськими військами у перші дні масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. З того часу місто окупанти використовують як своєрідний "хаб" для перекидання техніки та військ до лінії фронту. Водночас там постійно лунають вибухи, які точково знищують місця розташування ворога.
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