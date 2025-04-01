Навіщо ЗСУ могли "зайти" у Бєлгородську область: пояснення експерта

За його словами, це можна назвати "мікрокурською операцією", адже для просування були використані мінімальні ресурси з Курської області.

"Ми змогли забрати частину сил і використати їх у Бєлгородщині, де, як було розраховано, слабка ділянка, слабка оборона. Можна казати, це суттєве досягнення для України з метою відтягування уваги", - зазначив він.

При цьому експерт наголосив, що такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де Росія здійснює активні атаки.

"На Сумську область з Курської дійсно чиниться шалений тиск. Є і просування ворога, і обстріли на глибину до 13 км", - додав він.

Окремі повідомлення також свідчать про перекидання російських сил.

"20-та армія перекидається з Харківського та Курського напрямків саме туди, в Бєлгородщину", - підкреслив експерт, додаючи, що така тактика допомагає збалансувати тиск на різних ділянках фронту.