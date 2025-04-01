Навіщо ЗСУ могли "зайти" у Бєлгородську область: пояснення експерта

Якщо українські військові змогли зайняти близько 5 кілометрів у Бєлгородській області, то це є суттєвим досягненням у рамках тактики відтягування уваги російських військ.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
За його словами, це можна назвати "мікрокурською операцією", адже для просування були використані мінімальні ресурси з Курської області.
"Ми змогли забрати частину сил і використати їх у Бєлгородщині, де, як було розраховано, слабка ділянка, слабка оборона. Можна казати, це суттєве досягнення для України з метою відтягування уваги", - зазначив він.
При цьому експерт наголосив, що такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де Росія здійснює активні атаки.
"На Сумську область з Курської дійсно чиниться шалений тиск. Є і просування ворога, і обстріли на глибину до 13 км", - додав він.
Окремі повідомлення також свідчать про перекидання російських сил.
"20-та армія перекидається з Харківського та Курського напрямків саме туди, в Бєлгородщину", - підкреслив експерт, додаючи, що така тактика допомагає збалансувати тиск на різних ділянках фронту.
Варто нагадати, 18 березня російські воєнкори почали писати про те, що українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області.
Згодом росіяни нібито оголосили про евакуацію в Красноярузькому районі Бєлгородської області.
Станом на 1 квітня офіційної інформації про те, що такий прорив був - немає.
Однак за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області.
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