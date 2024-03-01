Навіщо Україні ракети Taurus та чи можна ними зруйнувати Кримський міст: пояснення експерта

Вже кілька місяців Україна намагається добитись поставок далекобійних ракет Taurus, проте Німеччина досі не погодилась.

Один з аргументів Німеччини проти передачі Taurus полягає в тому, що вони нібито не зможуть змінити перебіг російсько-української війни.

У лютому голова спеціального штабу з питань України у міноборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінг казав, що важливіше те, як Сили оборони користуються тим, що вже мають. За його словами, жодна далекобійна система сама по собі не може забезпечити перелому.

Необхідність Taurus для України

Експерт Валерій Рябих наголошує, що Taurus та американські Storm Shadow потрібні для підготовки майбутнього поля бою, насамперед щодо деокупації Криму. Для знищення військових об'єктів на півострові, баз зберігання, військових частин тощо.

"Неозброєним оком видно, що вони можуть суттєво вплинути на можливості щодо звільнення Криму. А, отже, і на можливості щодо звільнення всього нашого півдня. Тому що ключ до звільнення південних регіонів лежить у Криму, у перериванні логістичних ланцюжків у секторі Криму. І тому на ракети є великі надії", - розповів він.

За словами експерта, бетонобійна боєголовка Taurus цілком здатна знищити Кримський міст.

"Удар по бетонних опорах з більшою ймовірністю гарантує настільки сильне ураження, що в окупантів не вистачить часу для відновлення мосту. Часу, за який українська сторона встигне провести деокупацію півдня та півострова", - зауважив Рябих.

Однак він зауважив, що для досягнення успіху Taurus треба використовувати в комплексі з іншою зброєю.

"Інструкція" по знищенню Кримського мосту

Рябих звернув увагу на нещодавно опубліковану "інструкцію" від оглядачів проекту "Ukraine Battle Map".

Відповідно до неї, перед основним ударом слід запустити БПЛА, щоб відволікти ворожу ППО і вдарити по ній ATACMS. Потім опори мосту мають атакувати німецькі ракети, ті ж ATACMS та морські дрони Sea Baby.

Для успішної операції знадобиться 20-30 ракет Taurus, 20 ракет ATACMS M5/M57E, 10 ракет ATACMS M39A1 та 10-20 морських дронів.

Така комбінація призведе до руйнування залізничного та автомобільного мосту та обвалу принаймні в одному або двох місцях, що безпосередньо відріже російські сили від Криму.

"Поєднання балістичних та крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, ракет-обманок - це комплексне завдання для якісного ураження об'єкта", - підсумував експерт.

Taurus для України

Україна ще минулого року закликала Німеччину почати передачу далекобійних ракет Taurus. Це відбувалося на тлі старту поставок в Україну ракет Storm Shadow/SCALP з Британії та Франції.

Головною перешкодою в питанні Taurus для України стала позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він стурбований, що таке озброєння можуть використовувати для ударів по території Росії.

Також канцлер заявляв, що у разі передачі німецьким військовим нібито доведеться брати участь у наведенні ракет на цілі , що може бути прямою участю Німеччини у війні.

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