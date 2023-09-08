Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів

За словами експерта, Росія зможе перекрити дефіцит снарядів за рахунок можливих поставок з Північної Кореї лише частково. І зараз поки складно сказати, чи потрібні вони країні-агресору для поточних бойових дій, чи як запас.

"Я думаю, насамперед потрібні саме снаряди. КНДР не маленька, але й не дуже велика країна. Зараз росіяни шукають радянські калібри, як ми на початку війни. Можливо, їхні арсенали вичерпуються або їм потрібний запас на майбутнє. Не тільки на поточні бойові дії", - уточнив Фесенко.

У свою чергу військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що він не впевнений у тому, що Північна Корея піде на постачання снарядів Росії, як це вже зробив Іран.

"Бо якби Росія мала щось, що могло зацікавити КНДР, то вже давно співпрацювали як з Іраном. З Іраном у них є контракт на винищувачі Су-35, на навчально-бойові літаки Як-130, тобто взаємний інтерес є. Як на мене, Північна Корея такої зацікавленості не має. Вірніше, швидше за все їй потрібно те, що Росія поки не може їй надати", - розповів Коваленко.

Можливі поставки зброї з КНДР до Росії

Нагадаємо, останні кілька тижнів американські офіційні особи попереджають про те, що переговори між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї активно просуваються.

На тлі такої інформації стало відомо про заплановану зустріч між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, яка відбудеться найближчими днями.

Американські чиновники почали попереджати КНДР про наслідки, якщо вона почне передавати свою зброю Росії для війни проти України.

Більш детально про те, чому Росія шукає союзу з Північною Кореєю, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.