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Навіщо Росії нова хвиля мобілізації: пояснення Ходжеса

Фото: РФ готується до нової хвилі мобілізації (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Росія, ймовірно, найближчими тижнями оголосить нову хвилю мобілізації, аби поповнити війська і кинути на війну в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Я очікую, що найближчими тижнями буде ще одна мобілізація. Я думаю, що цього разу вони будуть краще організовані", - зазначив генерал-лейтенант.

На його думку, нові мобілізовані призведуть до великого навантаження на російську армійську систему. Проте Ходжес впевнений, що Кремль хоче використати нових солдатів, щоб затягнути бойові дії.

"Але Кремль лише дбає про те, щоб маси людей заповнили окопи, щоб виграти більше часу, поки Захід не відмовиться від своєї підтримки або поки Кремль не зможе створити кращі сили для нового наступу", - пояснив Ходжес.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що у Росії 15 січня оголосять нову хвилю мобілізації. За даними розвідників, Кремль хоче мобілізувати ще 500 тисяч осіб.

Водночас у Путіна поки заперечують нову мобілізацію, заявляючи, що подібні повідомлення неправдиві.

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Мобілізація в РосіїРосійська ФедераціяВійна в УкраїніБен Ходжес