Навіщо Росії дестабілізація в Молдові і до чого тут війна в Україні: думки експертів

Москва хоче дістати всюди, куди може

Військовий, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун пояснив виданню, характер кремлівської влади такий, що вона завжди намагається дестабілізувати ситуацію в будь-якій країні, до якої вона може дотягнутися і в першу чергу на кордонах з Україною.

"Таким чином РФ не тільки хоче спробувати дестабілізацію в тій ці іншій державі, а й "допомогти" собі у війні з Україною", - вважає Ягун.

При цьому експерт нагадав й про постійні мрії Кремля "відновити Радянський союз" та не виключив, що в мріях захопити владу в Молдові росіяни ще сподіваються, що зможуть якимось чином перерізати українцям логістичні шляхи із Заходом.

"Невигідна позиція Санду"

Також експерт звернув увагу на те, що хоч у Молдові наразі перевага демократичних сил, але не настільки міцною, тому противники бажають цим скористатися.

"Я б сказав, що на даному етапі - це десь 55% на 45% в перевагу демократичних сил. І ось їх противники дуже діють за схожими мотивами, як колись діяли в нас представники від заборонених "Партії регіонів" та ОПЗЖ. Вони за гроші проводять усілякі мітинги та намагаються дестабілізувати ситуацію зсередини, підбурюючи найбідніші верстви населення для протистояння з владою. Це робиться для того, щоб скинути з посади продемократичного президента Молдови, яка оголосила про наміри йти до ЄС і НАТО", - пояснює Ягун.

Тобто, на думку експерт, Росії невигідна позиція президентки Санду, тож вони й намагаються взяти під контроль владу Молдови.

"Я навіть не виключаю того, що можуть підключитися внутрішні сепаратисти, які не переходячи кордон можуть об'єднатися і спробувати дестабілізувати ситуацію із залученням придністровських підрозділів, російських підрозділів", - зазначив Ягун.

Своєю чергою він акцентував, сама ж президент Молдови розуміє в цій ситуації хто є друг, а хто ворог Молдові.

"Але на жаль в їх країні не така підтримка президента, тому в Кишиневі справді бояться дестабілізуючих факторів. Тож ці дії, які здійснює Росія лише вкотре підкреслюють, що в неї немає стримання. І це ще одне підтвердження того, що РФ треба зупиняти на всіх фронтах", - додає Ягун.

Звична поведінка Кремля

Натомість керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі виданню зазначає, насправді нічого дивного в намірах Кремля немає. Оскільки це не перша спроба Росії дестабілізувати Молдову і впливати на її внутрішні політичні процеси.

"Зараз росіяни дуже активізувалися і за допомогою своїх спецслужб, і фактору Придністров'я, вони починають розхитувати ситуацію + намагатися використовувати свої впливи, які є в них через певні політичні кола, групи та організації в Молдові", - зауважив Мусієнко.

Експерт пояснює, що саме через таких осіб росіяни й вкидають інформацію про те, що нібито уряд Молдови "не справляється з економічними проблемами" та поширюють меседжі про "проблеми з газом і тарифами".

"І в цьому всьому звинувачується позиція країни тощо. І загалом просувають наратив, що "треба мати хороші відносили з Росією і тоді все буде добре у Молдови", - пояснює на прикладах Мусієнко.

Також, він підкреслив, помітним стає те, як зростають впливи на дискредитацію влади Молдови і самої президентки Маї Санду.

Фактор Придністров'я

Разом з тим експерт вважає, Росії потрібна дестабілізація Молдови і контроль за ситуацією там з точки зору контролю над Придністров'ям.

"Тому, що в них там є свій військовий контингент і його треба забезпечувати. А от можливостей робити цього в них наразі немає - Україна перекрила. До того ж Молдова займає не проросійську позицію, що РФ не влаштовує", - каже Мусієнко.

При цьому він зауважив, що навіть невизнане Придністров'я саме по собі мало демонструвало ентузіазму щодо готовності воювати та брати участь у війні на стороні РФ.

"Зараз Росії потрібен цей фактор дестабілізації, їм потрібна будь-яка сила, зброя і контингент - все, що можна застосувати. Тому Москва грає на дестабілізації в Молдові, тобто намагається діставати туди, куди вона може", - сказав Мусієнко.

Позитивний сценарій

Разом з тим, експерт акцентував, насправді досить багато де вплив росіян усувається, тож у випадку і з Молдовою так теж може відбутися.

"Гадаю, що це буде можливо якраз за допомогою розкриття оцих планів, які можуть готуватися там Росією. Але я думаю і маю дію, що російський план щодо Молдови не вдасться. І це навпаки тільки консолідує суспільство цієї країни й переконає в тому, що потрібно підтримувати Україну та спільно йти в ЄС", - підсумував Мусієнко.

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