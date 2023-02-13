Навіщо Росії дестабілізація в Молдові і до чого тут війна в Україні: думки експертів

Президент Молдови Майя Санду сьогодні підтвердила те, що Росія має намір дестабілізувати ситуацію в її країні, аби привести до керівництва ставлеників Кремля. Про що раніше Кишинів вже попередила українська сторона.
Що криє в собі російський план щодо Молдови та чи вплине це на ситуацію в Україні - РБК-Україна дізналося думки експертів.
Військовий, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун пояснив виданню, характер кремлівської влади такий, що вона завжди намагається дестабілізувати ситуацію в будь-якій країні, до якої вона може дотягнутися і в першу чергу на кордонах з Україною.
"Таким чином РФ не тільки хоче спробувати дестабілізацію в тій ці іншій державі, а й "допомогти" собі у війні з Україною", - вважає Ягун.
При цьому експерт нагадав й про постійні мрії Кремля "відновити Радянський союз" та не виключив, що в мріях захопити владу в Молдові росіяни ще сподіваються, що зможуть якимось чином перерізати українцям логістичні шляхи із Заходом.
Також експерт звернув увагу на те, що хоч у Молдові наразі перевага демократичних сил, але не настільки міцною, тому противники бажають цим скористатися.
"Я б сказав, що на даному етапі - це десь 55% на 45% в перевагу демократичних сил. І ось їх противники дуже діють за схожими мотивами, як колись діяли в нас представники від заборонених "Партії регіонів" та ОПЗЖ. Вони за гроші проводять усілякі мітинги та намагаються дестабілізувати ситуацію зсередини, підбурюючи найбідніші верстви населення для протистояння з владою. Це робиться для того, щоб скинути з посади продемократичного президента Молдови, яка оголосила про наміри йти до ЄС і НАТО", - пояснює Ягун.
Тобто, на думку експерт, Росії невигідна позиція президентки Санду, тож вони й намагаються взяти під контроль владу Молдови.
"Я навіть не виключаю того, що можуть підключитися внутрішні сепаратисти, які не переходячи кордон можуть об'єднатися і спробувати дестабілізувати ситуацію із залученням придністровських підрозділів, російських підрозділів", - зазначив Ягун.
Своєю чергою він акцентував, сама ж президент Молдови розуміє в цій ситуації хто є друг, а хто ворог Молдові.
"Але на жаль в їх країні не така підтримка президента, тому в Кишиневі справді бояться дестабілізуючих факторів. Тож ці дії, які здійснює Росія лише вкотре підкреслюють, що в неї немає стримання. І це ще одне підтвердження того, що РФ треба зупиняти на всіх фронтах", - додає Ягун.
Натомість керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі виданню зазначає, насправді нічого дивного в намірах Кремля немає. Оскільки це не перша спроба Росії дестабілізувати Молдову і впливати на її внутрішні політичні процеси.
"Зараз росіяни дуже активізувалися і за допомогою своїх спецслужб, і фактору Придністров'я, вони починають розхитувати ситуацію + намагатися використовувати свої впливи, які є в них через певні політичні кола, групи та організації в Молдові", - зауважив Мусієнко.
Експерт пояснює, що саме через таких осіб росіяни й вкидають інформацію про те, що нібито уряд Молдови "не справляється з економічними проблемами" та поширюють меседжі про "проблеми з газом і тарифами".
"І в цьому всьому звинувачується позиція країни тощо. І загалом просувають наратив, що "треба мати хороші відносили з Росією і тоді все буде добре у Молдови", - пояснює на прикладах Мусієнко.
Також, він підкреслив, помітним стає те, як зростають впливи на дискредитацію влади Молдови і самої президентки Маї Санду.
Разом з тим експерт вважає, Росії потрібна дестабілізація Молдови і контроль за ситуацією там з точки зору контролю над Придністров'ям.
"Тому, що в них там є свій військовий контингент і його треба забезпечувати. А от можливостей робити цього в них наразі немає - Україна перекрила. До того ж Молдова займає не проросійську позицію, що РФ не влаштовує", - каже Мусієнко.
При цьому він зауважив, що навіть невизнане Придністров'я саме по собі мало демонструвало ентузіазму щодо готовності воювати та брати участь у війні на стороні РФ.
"Зараз Росії потрібен цей фактор дестабілізації, їм потрібна будь-яка сила, зброя і контингент - все, що можна застосувати. Тому Москва грає на дестабілізації в Молдові, тобто намагається діставати туди, куди вона може", - сказав Мусієнко.
Разом з тим, експерт акцентував, насправді досить багато де вплив росіян усувається, тож у випадку і з Молдовою так теж може відбутися.
"Гадаю, що це буде можливо якраз за допомогою розкриття оцих планів, які можуть готуватися там Росією. Але я думаю і маю дію, що російський план щодо Молдови не вдасться. І це навпаки тільки консолідує суспільство цієї країни й переконає в тому, що потрібно підтримувати Україну та спільно йти в ЄС", - підсумував Мусієнко.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.
"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", - розповів Зеленський.
Згодом секретар РНБО України Олексій Данілов також розповів про намір росіян та заявив, що РФ у рамках плану щодо держперевороту в Молдові відправила до Туреччини чеченських "рятувальників" і після цього вони можуть опинитись саме у Кишиневі.
Зазначимо, що Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української сторони про наміри росіян.
А от вже сьогодні президент Молдови Майя Санду особисто підтвердила, що Росія хоче захопити владу у її країні шляхом держперевороту.
За її словами, російський план передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.
План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Втім, як акцентувала Санду, державні органи безпеки Молдови працюють над запобіганням таким провокаціям і тримають ситуацію під контролем.
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