Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака

Москва обміняла нардепа Віктора Медведчука на 200 українських військовополонених, оскільки він був потрібний передусім ФСБ.
Про це на брифінгу заявив начальник ГУР Кирило Буданов у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
"Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен ФСБ, тому що через нього безпосередньо йшло фінансування агентурних мереж, чиновників тощо", - зазначив Буданов.
За його словами, нардеп став для росіян "засобом впливу та відмивання грошей".
"Це головна причина, чому росіяни про нього так просили", - додав начальник ГУР.
При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Медведчук є "дуже потужним носієм інформації для Росії".
У свою чергу керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що обмін Медведчука на 200 українських військовополонених - "ознака того, що він був топовим зрадником України".
"Не забігатимемо вперед, ми розуміємо, що наші вороги з ФСБ та інших спецслужб Росії проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком імовірно, що в майбутньому вони зможуть використати для цього Медведчука. Але ми вже давно чітко розуміємо, де гібридні погрози та фейки... А все, що стосується Медведчука, лягло у відповідні кримінальні справи", - додав Малюк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна передала Росії нардепа Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.
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