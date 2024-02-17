Навіщо в Авдіївку перед виходом ЗСУ заводили свіжі резерви: пояснення експерта

На думку Мусієнка, резерви перекинули, щоб дещо стабілізувати ситуацію та стримувати тиск росіян, щоб забезпечити вихід українських підрозділів з Авдіївки.

"Я від початку говорив, що перед 3-ю штурмовою могло стояти таке завдання. Плюс заходив спецназ ГУР Міноборони та деякі інші підрозділи. Не виключаю, що для прикриття відходу були залучені додаткові засоби ППО. Звідси якраз і повідомлення Повітряних сил про те, що сьогодні вранці збили два Су-34, які скидають КАБи, і винищувач Су-35, який, очевидно, їх супроводжував. Було вжито цілий комплекс заходів, щоб вивести якомога більше наших людей. В решті решт 3-та штурмова та інші підрозділи впоралися з цим завданням", - сказав він у розмові з РБК-Україна.

Без перекидання резервів, за словами експерта, зробити це було б набагато складніше.

"Поки відходять наші бійці, ворог не припиняє наступ, його потрібно кимось стримувати. Свіжі сили забезпечили нам час для виходу і, крім того, продовжували завдавати ворогу значних втрат", - додав Мусієнко.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Сьогодні вночі після чотирьох місяців запеклих боїв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ з Авдіївки, щоб уникнути оточення ворогом та зберегти життя особового складу.

Однак, як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, під час виходу з Авдіївки деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Він не розкрив деталей, але зазначив, що це сталося на заключному етапі операції.

Наразі, за даними карти Deepstate, Авдіївка перебуває під контролем російських окупантів.

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