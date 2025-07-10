NAVI за крок до плейоф Чемпіонату світу з Dota 2: все вирішить матч проти Spirit з росіянами
NAVI продовжують свій шлях на Esports World Cup 2025, демонструючи непогану гру та зберігаючи шанси на вихід до плейоф.
Про результати турніру повідомляє РБК-Україна.
NAVI в одному кроці від плейоф чемпіонату світу
Українська кіберспортивна команда "Natus Vincere" здобула важливу перемогу на Esports World Cup 2025 з Dota 2.
У другому матчі групового етапу NAVI без проблем здолали китайський колектив "Xtreme Gaming" із рахунком 2:0.
Завдяки цій звитязі українці очолили свою групу та наблизилися до виходу у плейоф турніру.
Матч, який вирішить долю NAVI
Потенційно вирішальний матч NAVI проведе 10 липня проти команди "Team Spirit", у складі якої чотири російські гравці та один українець. Початок поєдинку - о 12:00 за київським часом.
Щоб гарантувати собі вихід у наступний раунд, NAVI необхідно перемогти "Spirit" або ж сподіватися на нічию у паралельному матчі між "Xtreme Gaming" та "Talon Esports".
У разі ж поразки й перемоги однієї зі сторін у іншому матчі, NAVI доведеться провести ще один поєдинок - цього разу проти переможця тієї зустрічі.
Нагадаємо, у першому матчі групи український колектив поділив очки з філіппінською Talon - 1:1.
NAVI у світовому кіберспорті
Окрім успіхів у Dota 2, організація NAVI нещодавно кваліфікувалася на Esports World Cup 2025 також у дисципліні PUBG.
Змагання з цієї гри відбудуться 15-16 серпня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де на кону 2 мільйони доларів призового фонду.
Варто нагадати, що минулого року NAVI стали дворазовими володарями Major та першими чемпіонами по Counter-Strike 2. Також, NAVI виграли турнір ESL Pro League S20.
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