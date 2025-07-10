ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

NAVI за крок до плейоф Чемпіонату світу з Dota 2: все вирішить матч проти Spirit з росіянами

Четвер 10 липня 2025 09:02
UA EN RU
NAVI за крок до плейоф Чемпіонату світу з Dota 2: все вирішить матч проти Spirit з росіянами Гравці NAVI (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

NAVI продовжують свій шлях на Esports World Cup 2025, демонструючи непогану гру та зберігаючи шанси на вихід до плейоф.

Про результати турніру повідомляє РБК-Україна.

NAVI в одному кроці від плейоф чемпіонату світу

Українська кіберспортивна команда "Natus Vincere" здобула важливу перемогу на Esports World Cup 2025 з Dota 2.

У другому матчі групового етапу NAVI без проблем здолали китайський колектив "Xtreme Gaming" із рахунком 2:0.

Завдяки цій звитязі українці очолили свою групу та наблизилися до виходу у плейоф турніру.

Матч, який вирішить долю NAVI

Потенційно вирішальний матч NAVI проведе 10 липня проти команди "Team Spirit", у складі якої чотири російські гравці та один українець. Початок поєдинку - о 12:00 за київським часом.

Щоб гарантувати собі вихід у наступний раунд, NAVI необхідно перемогти "Spirit" або ж сподіватися на нічию у паралельному матчі між "Xtreme Gaming" та "Talon Esports".

У разі ж поразки й перемоги однієї зі сторін у іншому матчі, NAVI доведеться провести ще один поєдинок - цього разу проти переможця тієї зустрічі.

Нагадаємо, у першому матчі групи український колектив поділив очки з філіппінською Talon - 1:1.

NAVI у світовому кіберспорті

Окрім успіхів у Dota 2, організація NAVI нещодавно кваліфікувалася на Esports World Cup 2025 також у дисципліні PUBG.

Змагання з цієї гри відбудуться 15-16 серпня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де на кону 2 мільйони доларів призового фонду.

Варто нагадати, що минулого року NAVI стали дворазовими володарями Major та першими чемпіонами по Counter-Strike 2. Також, NAVI виграли турнір ESL Pro League S20.

Також читайте, чому брат s1mple послав російського інсайдера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Чемпіонат світу Комп'ютери
Новини
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом