NAVI за крок до плейоф Чемпіонату світу з Dota 2: все вирішить матч проти Spirit з росіянами

NAVI продовжують свій шлях на Esports World Cup 2025, демонструючи непогану гру та зберігаючи шанси на вихід до плейоф.

NAVI в одному кроці від плейоф чемпіонату світу

Українська кіберспортивна команда "Natus Vincere" здобула важливу перемогу на Esports World Cup 2025 з Dota 2.

У другому матчі групового етапу NAVI без проблем здолали китайський колектив "Xtreme Gaming" із рахунком 2:0.

Завдяки цій звитязі українці очолили свою групу та наблизилися до виходу у плейоф турніру.

Матч, який вирішить долю NAVI

Потенційно вирішальний матч NAVI проведе 10 липня проти команди "Team Spirit", у складі якої чотири російські гравці та один українець. Початок поєдинку - о 12:00 за київським часом.

Щоб гарантувати собі вихід у наступний раунд, NAVI необхідно перемогти "Spirit" або ж сподіватися на нічию у паралельному матчі між "Xtreme Gaming" та "Talon Esports".

У разі ж поразки й перемоги однієї зі сторін у іншому матчі, NAVI доведеться провести ще один поєдинок - цього разу проти переможця тієї зустрічі.

Нагадаємо, у першому матчі групи український колектив поділив очки з філіппінською Talon - 1:1.

NAVI у світовому кіберспорті

Окрім успіхів у Dota 2, організація NAVI нещодавно кваліфікувалася на Esports World Cup 2025 також у дисципліні PUBG.

Змагання з цієї гри відбудуться 15-16 серпня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де на кону 2 мільйони доларів призового фонду.

Варто нагадати, що минулого року NAVI стали дворазовими володарями Major та першими чемпіонами по Counter-Strike 2. Також, NAVI виграли турнір ESL Pro League S20.