Навезли масовку на ЗАЕС. Окупанти влаштували "голосування" на території станції

"Біля ЗАЕС окупанти влаштували виставу з голосуванням на «референдумі». Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції", - йдеться в повідомленні.

Так, велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни.

Як зазначають "Енергоатомі", дорогою вони роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.