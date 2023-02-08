Навесні на Азові та влітку у Криму: прогноз військового експерта на найближчі місяці

За його словами, до квітня росіяни намагатимуться тиснути на Донецькому та Луганському фронтах. Але на якомусь етапі співвідношення сил вирівнюється, а коли кількість російських сил і коштів приблизно дорівнює нашому, фронт стабілізується.

"Але в цей час українські війська виходитимуть до Азовського узбережжя. Тобто десь на початку березня-кінці лютого, залежно від погоди. Погода сильно впливає на прийняття рішень, оскільки важка техніка вязне у розмитому ґрунті", - сказав він.

Світан вважає, що інтенсивність боїв на двох напрямках буде приблизно такою самою. "Вони давитимуть нас на Донеччині, намагатимуться йти на захід до адміністративних кордонів. А ми йтимемо на контратаках з-під Запорізького фронту у бік Азовського узбережжя. Я думаю, в такому режимі вся весна буде", - сказав експерт.

"А після виходу на Азовське узбережжя ми розріжемо сухопутний коридор у Крим. Після цього утримуватимемо росіян на тій лінії фронту, яка буде в районі Донбасу, а в цей час паралельно зачищатимемо Запорізьку, Херсонську області і заходитимемо в Крим", - повідомив Світан. .

За його словами, лише після повного зачистки Криму від росіян можна буде знову зайнятися Донбасом. "Я думаю, за літо ми точно вирішимо питання з Кримом. І десь до осені далі займатимемося Донбасом, виходячи з тих сил і коштів, які будуть у нас і росіян. Буде складно, але багато залежить від того, яку номенклатуру і у якій кількості нам передасть Захід. Чим більше вони нам передадуть, тим легше та швидше ми звільнимо Донбас", - додав він.