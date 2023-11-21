Навчання жителів окупованих територій. Рада підтримала законопроект про визнання результатів

За його даними, даний законопроект було підтримано 264 народними депутатами.

Завдяки прийняттю даного законопроекту, українці, які проживають на тимчасово окупованій території, зможуть пройти атестацію для визнання своїх освітніх результатів.

Окрім цього він дає змогу визнавати до 75% освітніх кредитів Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) для здобуття вищої освіти та встановлює особливі умови атестації для деяких спеціальностей і рівнів освіти.

Невдала спроба скасувати заочне навчання

Верховна Рада ухвалила 8 листопада закон, який попередньо містив норму про скасування вступу на заочну та вечірню форму навчання.

Але потім з'ясувалося, що Комітет з питань освіти та науки прибрав це положення з тексту законопроекту.

Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання, повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Раніше представник президента в Раді Федір Веніславський подав законопроект, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студенів-чоловіків з 30-річного віку. Це стосується і тих, хто не підвищує рівень, а лише отримує ще одну освіту.

Раніше ми розповідали, які зміни готують у МОН для українських дітей за кордоном.

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