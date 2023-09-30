Навчання онлайн: батькам розповіли, як захистити дітей в інтернеті

Частина школярів в Україні навчається в онлайн-форматі. Батькам розповіли, як захистити дітей в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Поради для кібергігієни та захисту школярів в інтернеті:

Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. У разі потреби встановіть "антивірус" та налаштуйте його регулярне оновлення.

При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.

Навчіть дітей використовувати надійні, складні паролі і не повідомляти їх нікому.

Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти.

Розкажіть дитині про небезпеку зараження гаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань.

Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті, а до знайомств в інтернеті ставитися скептичною

Кіберполіція радить скласти разом з дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, при відсутності інтернету, завантаженні файлів з вірусом чи отримання повідомлення від незнайомця.

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