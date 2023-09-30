Навчання онлайн: батькам розповіли, як захистити дітей в інтернеті
Частина школярів в Україні навчається в онлайн-форматі. Батькам розповіли, як захистити дітей в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.
Поради для кібергігієни та захисту школярів в інтернеті:
- Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. У разі потреби встановіть "антивірус" та налаштуйте його регулярне оновлення.
- При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.
- Навчіть дітей використовувати надійні, складні паролі і не повідомляти їх нікому.
- Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти.
- Розкажіть дитині про небезпеку зараження гаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань.
- Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті, а до знайомств в інтернеті ставитися скептичною
Кіберполіція радить скласти разом з дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, при відсутності інтернету, завантаженні файлів з вірусом чи отримання повідомлення від незнайомця.
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