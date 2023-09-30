Обучение онлайн: родителям рассказали, как защитить детей в интернете
Часть школьников в Украине обучаются в онлайн-формате. Родителям рассказали, как защитить детей в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.
Советы для кибергигиены и защиты школьников в интернете:
- Установите необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок. В случае необходимости установите антивирус и настройте его регулярное обновление.
- При необходимости зарегистрироваться на определенном сайте или создать аккаунт для обучения на определенной платформе сделайте это вместе с ребенком. Не используйте для этого уже созданные аккаунты взрослых. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию.
- Научите детей использовать надежные, сложные пароли и не сообщать их некому.
- Договоритесь с ребенком, что во время обучения он будет использовать только определенные учителями программы, мессенджеры и сайты.
- Расскажите ребенку об опасности заражения гаджета компьютерным вирусом при установке неизвестных программ и открытии подозрительных ссылок.
- Научите ребенка держать личные данные в секрете, а к знакомствам в интернете относиться скептически
Киберполиция советует составить вместе с ребенком план действий на случай нестандартных ситуаций. Например, при отсутствии интернета, загрузке файлов с вирусом или получении сообщения от незнакомца.
Обучение во время войны
Напомним, в киевских школах рассматривают возможность введения второй смены или смешанной системы обучения из-за недостаточного количества укрытий в столице.
Также мы писали о том, что изменится в учебной программе этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.