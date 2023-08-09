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Навчання на літаках F-16: Ігнат пояснив, чому відправлять тільки 8 льотчиків

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Україна, Середа 09 серпня 2023 20:37
Навчання на літаках F-16: Ігнат пояснив, чому відправлять тільки 8 льотчиків Фото: українські льотчики полетять на навчання на F-16 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вісім льотчиків, які відправляться на навчання з управляння американськими літаками входять до першої партії людей, що загалом візьмуть участь в навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, йдеться про першу партію людей, слідом за ними відправлять й інших, можливо, пілотів "розкидають" по різних країнах.

Він також зазначив, що для проходження навчань необхідне знання англійської мови, якою наразі володіють не всі українські пілоти.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

Нагадаємо, що днями Politico повідомило, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16.

За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.

Одне з джерел видання також повідомило, що 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, у серпні можуть розпочати проходження мовних курсів у Великій Британії.

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