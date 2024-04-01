Навчання, гарантії і пільги. В Раді відповіли, як мотивувати чоловіків йти в армію

Він зазначив, що наразі влада запропонувала, переважно, примусові механізми мобілізації.

"Але зараз усі чоловіки, які придатні до служби, мають обов'язок цю службу виконувати. Тільки хтось цей обов'язок виконує, а хтось вирішив, що не для цього мама квіточку ростила. І в даному випадку це, звісно, несправедливо стосовно перших", - сказав Юрчишин, зауваживши, що їх теж ростили не для війни.

Методи мотивації

Як зауважив голова Комітету зі свободи слова мотивація може бути різною.

"Для багатьох проблема не в тому, що не хочуть, а в тому, що немає гарантій. І тут з'являються сюжети від того ж телемарафону, коли людина пішла купляти шапку, їй дали повістку і через три тижні відправили на фронт", - каже Юрчишин.

Комплексні механізми

Водночас він зауважив, що держава не дивиться комплексно на дане питання. Натомість постає питання щодо забезпечення та гарантій як мобілізованого, так і його сім'ї у випадку його служби в армії і після цього.

Зокрема, компенсація часу, проведеного в лавах захисників:

пільгові умови;

кредити для бізнесу;

грошові виплати;

гарантії.

Крім того, Юрчишин наголошує на необхідності прозорості набору до Збройних сил з повним уточненням інформації на яку ділянку бойових операцій йде набір.

Після цього, за його словами, потрібні комплексні заходи із забезпечення військовослужбовця необхідним, включаючи фізичну й психологічну реабілітацію.

"І це все дешевше, ніж ми зараз реально вишукуємо, виловлюємо людей і так далі. Є бригади, в яких є персональний підхід, є чесні розмови про те, що це страшно, але ось тобі ці і ці гарантії, які тобі забезпечить держава", - зауважує голова Комітету зі свободи слова.

Створення гарантій

Для створення відповідних гарантій, за словами Юрчишина, хтось має взяти на себе відповідальність за це, "бо тема вже іміджево провальна" на рівні керівництва країни.

"Зараз, скоріше за все, це уже буде дискусія на рівні "як дотянути хоча б до якогось рішення цей законопроект". Якщо подивитися ті правки, які до нього понадавали, то там дуже багато і хороших. Наприклад, право людини служити в якійсь конкретній бригаді, якщо у неї є відношення до цієї бригади", - зазначає він.

Водночас він стверджує, що наразі в Європі виникає питання - "чому ми будемо виділяти зброю, коли вони людей не можуть мобілізувати?", назвавши це проблемою.