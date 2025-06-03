Навчання Baltops-2025: військові НАТО відпрацьовують використання дронів на морі

Навчання Baltops-2025

Навчання Baltops-2025 проводяться вже понад півстоліття і спрямовані на безпеку регіону та його вод, гарантуючи безперебійну роботу країн-членів НАТО і країн-партнерів, які там діють.

Міжнародні навчання 2025 року охоплять територію від Ютландії та Великого Бельта на заході до Гданської затоки – близько 40 тисяч квадратних морських миль, що приблизно відповідає площі Нідерландів.

Раніше повідомлялось, що у відповідь на Baltops-2025 Росія також відправить свій флот у той самий час. Це може загострити напругу в регіоні. Для цього до регіону буде направлено близько 20 військових кораблів армії РФ.

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