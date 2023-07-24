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Навчання в автошколі для людей з інвалідністю: що потрібно для вступу

Фото: навчання в автошколі для людей з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Як і в будь-якому навчальному закладі для вступу в автошколу необхідно підготувати пакет документів. Одним з головних документів до вступу є медична довідка, адже до навчання в автошколах не допускаються особи, що мають протипоказання для керування транспортними засобами категорії "В".

Про це розповіла заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Заступник міністра розповіла, що через війну кількість осіб з інвалідністю зростає не лише серед захисників та захисниць, а й серед цивільних. Разом з тим, МВС прагне охопити й тих людей, які набули інвалідність ще до війни, або мають вроджену інвалідність та уже давно мають намір стати водієм.

"Саме тому ми створили не просто автошколи, а комплексну державну послугу, яка сприятиме адаптації цієї категорії населення до керування транспортними засобами. Разом з тим, ми хочемо охопити й тих людей, які набули інвалідність ще до війни або мають вроджену інвалідність та уже давно мають намір стати водієм", - зазначила Павліченко.

Вона повідомила, що для того, щоб стати студентом автошколи, необхідно підготувати пакет документів. Це зокрема:

  • заява на ім'я директора автошколи;
  • копія паспорта;
  • кольорова фотографія 3,5x4,5;
  • копія ІПН;
  • медична довідка.

"Також одним з найважливіших документів до вступу є медична довідка, оскільки до навчання в автошколах допускаються особи, які не мають медичних протипоказань для керування транспортними засобами категорії "В", - наголосила заступник міністра.

Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.

Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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автошкола