Навальный заявил, что его могут снова отравить в России после возвращения

Российский оппозиционнер Алексей Навальный заявил, что готовится вернутся в Россию. Однако там его могут снова отравить.
Об этом пишет DW.
Вечером в четверг, 29 октября, впервые после отравления боевым ядом группы "Новичок" оппозиционер появился в прямом эфире YouTube-канала "Навальный Live". Оппозиционный политик подключился к эфиру из Германии.
"Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - рассказал Навальный.
Он добавил, что врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.
Ранее сообщалось, что Навальный, которого отравили "Новичком", считает, что за этим стоит лично президент России Владимир Путин.
РБК-Украина писало, что в ОЗХО подтвердили наличие "Новичка" в анализах Навального.