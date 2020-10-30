Навальный заявил, что его могут снова отравить в России после возвращения

Российский оппозиционнер Алексей Навальный заявил, что готовится вернутся в Россию. Однако там его могут снова отравить.

Об этом пишет DW.

Вечером в четверг, 29 октября, впервые после отравления боевым ядом группы "Новичок" оппозиционер появился в прямом эфире YouTube-канала "Навальный Live". Оппозиционный политик подключился к эфиру из Германии.

"Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - рассказал Навальный.

Он добавил, что врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.

Ранее сообщалось, что Навальный, которого отравили "Новичком", считает, что за этим стоит лично президент России Владимир Путин.

РБК-Украина писало, что в ОЗХО подтвердили наличие "Новичка" в анализах Навального.