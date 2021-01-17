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Навальный стал узником совести после ареста в "Шереметьево", - Amnesty International

Москва, Воскресенье 17 января 2021 20:54
Навальный стал узником совести после ареста в "Шереметьево", - Amnesty International
Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Российский оппозиционер Алесксей навальный стал узником совести. Российские власти должны его немедленно освободить.

Об этом сказано в заявлении Amnesty International.

Директор московского офиса организации Наталья Звягина заявила, что арест в аэропорту "Шереметьево" стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

"Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня", — сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

Также в организации призвали освободить всех журналистов и сторонников Навального, которых задержали в аэропорту "Внуково" сегодня. Сообщалось о задержании 53 человек.

Напомним, сегодня Алексей Навальный вернулся в Россию, прилетев рейсом в Москву из Берлина. На пограничном контроле его задержала полиция и отвела в специальную комнату аэропорта "Шереметьево".

Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления. Как было установлено, Навального отравили "Новичком", а к отравлению причастны сотрудники ФСБ.

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