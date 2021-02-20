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Навальный сможет выйти на свободу в 2023 году, - адвокат

Автор: РБК-Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный с учетом всех сроков наказания сможет выйти на свободу в 2023 году. В колонию его этапируют не ранее, чем через пять дней.

Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, передает ТАСС.

"Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но, по моим подсчетам, он должен выйти летом 2023 года", - заявил Кобзев.

По его словам, Навальный будет содержаться в камере специального блока СИЗО "Матросская тишина" и будет этапирован в колонию после того, как получат текст копии приговора по делу о клевете на ветерана.

Выдать копию приговора Навальному должны в течение пяти дней после оглашения.

Напомним, сегодня российскому оппозиционеру вынесли приговор по делу о клевете. Согласно решению суда, Навальный признан виновным и должен выплатить штраф. При этом размер штрафа станет известным позднее.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится дать "зеленый свет" новым санкциям против России за ситуацию с Навальным. Однако предполагается, что санкции не будут касаться окружения президента России Владимира Путина и олигархов.

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