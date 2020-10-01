Навальный подаст в суд на Пескова

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Такое решение было принято в связи с заявлениями Пескова о том, что с Навальным работают специалисты Центрального разведывательного управления США.

Об этом говорится в заявлении Навального.

Российский оппозиционер также потребовал, чтобы российская пропаганда в прайм-тайм обнародовала доказательства и факты его сотрудничества с ЦРУ.

"Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - заявил он.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

В свою очередь Песков заявил, что такие обвинения являются безосновательными. При этом пресс-секретарь Путина заявил, что в России считают, что с Навальным работают западные спецслужбы.

РБК-Украина ранее сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального было попыткой убийства.