Навальный останется в Германии на время реабилитации

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации. Это может занять недели.
Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".
Накануне Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".
"Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сказала Ярмыш.
Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.
Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".
Как писало РБК-Украина, Навальный полностью пришел в сознание две недели назад.
Также сообщалось, что в Евросоюзе заявили, что отравление Навального не останется без ответа ЕС.