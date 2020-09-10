Навальному усилили охрану, есть риск нового нападения

В берлинской клинике Charite усилили охрану российского оппозиционера Алексея Навального. Есть риск нового нападения.

Об этом сообщает Spiegel.

Сейчас Навальный находится под наблюдением в больнице. Количество правоохранителей, которые охраняют российского оппозиционера, увеличили, чтобы предотвратить дальнейшие покушения.

"Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства", - сообщает издание.

Немецкие правоохранители опасаются, что Навальный, который уже начал говорить, может подвергнуться нападению со стороны тех, кто может быть причастным к отравлению.

Отметим, Навальный впал в кому 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске. Местные врачи не нашли в его организме следов яда. Через несколько дней оппозиционера доставили в немецкую клинику Charite.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе немецкое правительство объявило, что в организме Навального нашли следы яда класса "Новичок". Этот яд является химическим оружием, в связи с чем власти Германии потребовали объяснений от Российской Федерации и не исключают введение санкций, в том числе против газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 7 сентября немецкие врачи вывели Навального из комы, его состояние улучшилось.