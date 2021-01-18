К Навальному пустили адвоката

Адвоката российского оппозиционера Алексея Навального Ольгу Михайлову пустили в химкинский отдел полиции к ее подзащитному. Вчера Навального задержали по прибытию в Россию.

Об этом рассказал "Открытым медиа" второй адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

"Адвоката Навального Ольгу Михайлову всё же пустили к ее подзащитному в ОВД Химки", - говорится в сообщении.

Отметим, 17 января Алексей Навальный впервые после отравления вернулся в Россию из Германии. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Вместе с ним была его супруга, адвокат и пресс-секретарь. Против Навального возбудил дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Также осудили задержание Навального в США. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, политические лидеры Российской Федерации боятся оппозиции.