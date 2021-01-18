ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

К Навальному пустили адвоката

Москва, Понедельник 18 января 2021 11:00
К Навальному пустили адвоката
Фото: Ольга Михайлова (кадр видео svoboda org)
Автор: Андрей Козловский

Адвоката российского оппозиционера Алексея Навального Ольгу Михайлову пустили в химкинский отдел полиции к ее подзащитному. Вчера Навального задержали по прибытию в Россию.

Об этом рассказал "Открытым медиа" второй адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

"Адвоката Навального Ольгу Михайлову всё же пустили к ее подзащитному в ОВД Химки", - говорится в сообщении.

Отметим, 17 января Алексей Навальный впервые после отравления вернулся в Россию из Германии. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Вместе с ним была его супруга, адвокат и пресс-секретарь. Против Навального возбудил дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Также осудили задержание Навального в США. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, политические лидеры Российской Федерации боятся оппозиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Навальный

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь