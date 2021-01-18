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До Навального пустили адвоката

Москва, Понеділок 18 січня 2021 11:00
До Навального пустили адвоката
Фото: Ольга Михайлова (кадр відео svoboda org)
Автор: Андрій Козловський

Адвоката російського опозиціонера Олексія Навального Ольгу Михайлову пустили в хімкинський відділ поліції до її підзахисного. Вчора Навального затримали по прибуттю в Росію.

Про це розповів "Відкритим медіа" другий адвокат опозиціонера Вадим Кобзєв.

"Адвоката Навального Ольгу Михайлову все ж пустили до її підзахисного в ОВС Хімки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 17 січня Олексій Навальний вперше після отруєння повернувся в Росію з Німеччини. Його затримали під час проходження паспортного контролю в московському аеропорту "Шереметьєво". Разом з ним була його дружина, адвокат і прес-секретар. Проти Навального порушили справу про розкрадання, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, в Євросоюзі допустили введення нових санкцій проти Росії через затримання Навального.

Також засудили затримання Навального в США. За словами американського держсекретаря Майка Помпео, політичні лідери Російської Федерації бояться опозиції.

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