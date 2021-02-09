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У Навального передумали и анонсировали новые протесты в России в эти выходные

Автор: Юлия Струк

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что очередные протестные акции в поддержку политика запланированы на 14 февраля. Ранее он говорил, что акции будут проходить весной и летом.

Об этом Волков рассказал в эфире "МБХ медиа".

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"Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат", - отметил он.

По словам Волкова, активисты не будут пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией.

Отметим, что 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях в поддержку оппозиционера по всей стране задержали более десяти тысяч человек.

Напомним, ранее Волков заявил, что от митингов каждые выходные не будет серьезной пользы в деле борьбы с властью и освобождения Навального. Напротив, проблемы усугубятся из-за массы задержанных и избитых участников акций.

Как писало РБК-Украина, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.

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