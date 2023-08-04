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Навальний отримав 19 років колонії у справі про "екстремізм"

Фото: Олексій Навальний, російський опозиціонер (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російського опозиційного політика Олексія Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачують у "екстремізмі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Судове засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де політик відбуває дев'ятирічний термін.

 

Як зазначає видання, 19 років - це загальний термін, який Навальному доведеться провести в колонії за всіма вироками.

Опозиціонера звинувачують за шістьма статтями Кримінального кодексу РФ, які, зокрема, мають на увазі "заклики до екстремізму", "реабілітацію нацизму" та "фінансування екстремізму".

Ув'язнення Навального

Нагадаємо, Олексій Навальний перебуває у колонії з початку 2021 року. Вже в березні 2022 року його засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про "шахрайство" та "неповагу до суду".

Російські силовики звинувачували його у розтраті на особисті цілі пожертв, які він збирав на антикорупційні розслідування.

Наприкінці квітня режим Путіна відкрив нову справу проти опозиціонера,йому загрожує до 30 років ув'язнення за "тероризм".

Зазначимо, політик відомий своїми скандальними заявами про Україну. Зокрема, він неоднозначно ставився до окупації Криму Росією та пропонував провести там "референдум".

 

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