В НАУ прогнозируют рост цен на топливо из-за ведения пошлины на дизель и газ

Инициатива "Укртатнафты" о введении спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа приведет к дефициту топлива на рынке и росту цен на него.

Об этом сообщается на сайте Нефтегазовой Ассоциации Украины.

"НАУ предупреждает, инициатива "Укртатнафты" спровоцирует повышение цен на ДТ и СУГ для населения с низкой платежеспособностью, промышленности, аграриев, перевозчиков, увеличение бюджетных затрат на топливо для армии, коммунальных служб, полиции, медицины, поскольку пошлины включаются в себестоимость топлива и увеличивают цены для потребителей. Стоимость топлива повлияет на увеличение стоимости сельхозпродукции, перевозок и всех товаров народного потребления", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, по экспертным оценкам, дополнительная финансовая нагрузка на экономику составит 11 млрд грн/год.

Кроме того, подчеркивается, что искусственное ограничение на импорт нефтепродуктов будет иметь негативные последствия для рынка: разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения страны, сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, приведет к цепной реакции, которая спровоцирует существенное подорожание всех товаров и услуг.

"При увеличении стоимости топлива из одного источника (России) цены пропорционально поднимут поставщики из всех других источников (все национальные производители и все иностранные поставщики)", - отметили в НАУ, призвав руководства правительства и Минэнергетики не допустить введения спецпошлин.

Напомним, ранее ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обращались с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину, соответствующее решение комиссии было опубликовано 25 июня.