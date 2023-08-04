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Натякнув на Новоросійськ? Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад Росії

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П'ятниця 04 серпня 2023 18:59
Натякнув на Новоросійськ? Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Він подякував спецслужбі за повернення війни назад Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати", - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що всі вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад - державі-агресору.

"Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", - додав президент.

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня стало відомо про атаку морських дронів на портове місто Новоросійський. Спочатку вибухи пролунали близько о першій годині ночі в районі Південної Озерівки. Пізніше серія вибухів сталась у Мисхако.

Міноборони Росії визнало атаку, однак, як завжди, заявило про її "відбиття". Через деякий час до мережі потрапили кадри з підбитим кораблем

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Згідно з супутниковими кадрами, російським окупантам все ж вдалось дотягнути до порту уражений дронами корабель "Оленегорський горняк".

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