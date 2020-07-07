В Нацсовете реформ заявили, что портовые сборы нужно было снижать в 2-3 раза, а не на 20% 

Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили считает, что решение о снижении портовых сборов в 2018 году - было правильным

Решение о снижении портовых сборов было правильным, но снижать их нужно было в 2-3 раза, а не на 20%.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили.

По его мнению, решение о снижении на 20% портовых сборов в 2018 году, принятое правительством, было правильным, но их необходимо было снизить в несколько раз.

"Тарифы надо было снижать не на 20%, а надо было снижать в 2-3 раза. Я был в Одессе и кричал, что в Одессе тарифы завышены минимум в три раза. Почему? Потому что все это в офшорах через прокладки. И он (Владимир Омелян - экс-министр инфраструктуры, - ред) снизил на 20%", - сказал Саакашвили.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за решения о снижении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

С заявлениями в поддержку решения Владимира Омеляна в 2018 году и необходимости снижения портовых сборов в Украине выступили Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация.