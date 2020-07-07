ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Нацраді реформ заявили, що портові збори потрібно було знижувати в 2-3 рази, а не на 20%

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:56
У Нацраді реформ заявили, що портові збори потрібно було знижувати в 2-3 рази, а не на 20%
Фото: Міхеїл Саакашвілі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Саакашвілі вважає, що рішення про зниження портових зборів у 2018 році - було правильним

Рішення про зниження портових зборів було правильним, але знижувати їх потрібно було у 2-3 рази, а не на 20%.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі.

На його думку, рішення про зниження на 20% портових зборів у 2018 році, прийняте урядом, було правильним, але їх необхідно було знизити в кілька разів.

"Тарифи треба було не знижувати на 20%, а треба було знижувати у 2-3 рази. Я був в Одесі і кричав, що в Одесі тарифи завищені мінімум в три рази. Чому? Тому що все це в офшорах через прокладки. І він (Володимир Омелян - екс-міністр інфраструктури, - ред) знизив на 20%", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у нанесенні збитків державі через рішення про зниження на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

З заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна у 2018 році і необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торгова палата, Європейська Бізнес Асоціація.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Саакашвіліпорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся