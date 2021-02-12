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Нацсовет взялся за телеканал "НАШ" из-за отрицания в эфире Азаровым агрессии РФ

Автор: РБК-Украина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за слова экс-премьера Украины Николая Азарова о непричастности России к войне на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы "Марафон" Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории ОРДЛО.

Беглый экс-премьер возлагает ответственность за вооруженную агрессию РФ против Украины на Вооруженные силы Украины. "Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - заявили в Нацсовете.

Также в выступлении Азарова обнаружили ложные высказывания, которые упреждают решение Международного уголовного суда, мол, суд четко определил, что в Украине, далее языком оригинала, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию.

Ведомство подчеркнуло, что поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известна руководству телекомпании. По оценке Нацсовета, это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации.

"Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - говорится в сообщении регулятора.

Национальный совет планирует безвыездную проверку ООО "НАШ 365" в период с 26 февраля по 12 марта 2021 года. Он хочет выяснить соблюдения телеканалом законодательных требований абзаца четвертого части второй статьи 6; пунктов а), в) и с) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"; части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации".

Также вещателя обязали в срок до 2 марта 2021 года предоставить Национальному совету документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Напомним, 4 февраля в Киеве под зданием телеканала "НАШ" состоялась акция с требованием закрытия телеканала из-за его откровенно пророссийской позиции. Во время протеста произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. В результате были закрыты телеканалы каналы "112 Украина", ZIK, Newsone.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина попросит закрыть их страницы на YouTube.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы восстановить вещание.

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