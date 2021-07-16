Нацсовет по вопросам ТВ и радио получит независимость: президент подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Соответствующий документ Верховная Рада приняла 17 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.
Согласно документу, глава страны имеет возможность создать конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность членства Нацсовета по своей квоте и назначить их своим указом.
"Также меняется порядок и увеличивается с двух до шести месяцев срок, в течение которого Верховная Рада назначает членов Нацсовета по своей квоте", - отмечается в тексте закона.
В частности, закон уточняет требования относительно статуса членства Нацсовета. Это касается:
- срока проживания на территории Украины;
- квалификации;
- владение государственным языком.
"Также расширяется перечень обстоятельств, которые делают невозможным назначение лица членом Нацсовета", - сообщается в законопроекте.