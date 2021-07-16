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Нацсовет по вопросам ТВ и радио получит независимость: президент подписал закон

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Киев, Пятница 16 июля 2021 23:37
Нацсовет по вопросам ТВ и радио получит независимость: президент подписал закон Фото: Зеленский подписал закон о независимости Нацсовета по вопросам ТВ и радио (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Соответствующий документ Верховная Рада приняла 17 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.

Согласно документу, глава страны имеет возможность создать конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность членства Нацсовета по своей квоте и назначить их своим указом.

"Также меняется порядок и увеличивается с двух до шести месяцев срок, в течение которого Верховная Рада назначает членов Нацсовета по своей квоте", - отмечается в тексте закона.

В частности, закон уточняет требования относительно статуса членства Нацсовета. Это касается:

  • срока проживания на территории Украины;
  • квалификации;
  • владение государственным языком.

"Также расширяется перечень обстоятельств, которые делают невозможным назначение лица членом Нацсовета", - сообщается в законопроекте.

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