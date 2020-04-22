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Нацсовет по вопросам телевидения выбрал новое руководство

Новости » Политика     22.04.2020 - 19:45
Нацсовет по вопросам телевидения выбрал новое руководство
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нацсовет возглавила Герасимьюк

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 22 апреля избрал новый руководящий состав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регуляторного органа.

Так, новым председателем Нацсовета была избрана Ольга Герасимьюк, а ее первым заместителем стал Валентин Коваль. Заместителем председателя Нацсовета члены регулятора избрали Олега Черныша. Ответственным секретарем Нацсовета стал Юрий Зиневич.

Отмечается, что в начале члены Нацсовета проголосовали за прекращение полномочий Герасимьюк как первого заместителя главы регулятора и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря Нацсовета.

"В соответствии со статьями 9 и 10 закона ... председатель Национального совета, первый заместитель, заместитель председателя и ответственный секретарь Национального совета избираются Национальным советом из числа членов Национального совета путем тайного голосования", - добавили в регуляторе.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения зафиксировал случай трансляции каналом "112 Украина" мультфильма, сделанного на финансирование Российской Федерации. Этот случай регулятор рассмотрит на заседании 23 апреля. Телеканалу возможно грозит внеплановая проверка.

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Новости Украины Национальный совет по телевидению и радиовещаниюруководство
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