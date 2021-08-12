Нацсовет снова проверит "Интер" из-за трансляции фильмов с российскими актерами
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Интер". Регулятор зафиксировал трансляцию фильмов с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
Нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа этого года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:
- "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;
- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;
- "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;
- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.
Телеканалу назначили проверку, которую проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.
Это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения.
"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", - отмечают в Нацсовете.
Ранее сообщалось, что Нацсовет проверит "Интер" за трансляцию ряда советских фильмов.