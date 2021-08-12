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Нацрада знову перевірить "Інтер" через трансляцію фільмів з російськими акторами

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Четвер 12 серпня 2021 13:14
Нацрада знову перевірить "Інтер" через трансляцію фільмів з російськими акторами Фото: Нацрада перевірить телеканал "Інтер" (freepik)
Автор: РБК-Україна

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначела перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував трансляцію фільмів з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Порушення вивили у ефірах наприкінці липня та на початку серпня цього року. В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

  • "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
  • "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
  • "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
  • "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Телеканалу призначили перевірку, яку проведуть в період із 30 серпня по 10 вересня. Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні.

Це вже третя перевірка, що призначена телеканалові "Інтер" за подібні порушення.

"Телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України", - наголошують у Нацраді.

Раніше повідомлялося, що Нацрада перевірить "Інтер" через трансляцію низки радянських фільмів.

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